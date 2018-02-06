ФОТО: Врезавшаяся в Вильянди на BMW в жилой дом девушка находилась под амфетамином, ЛСД и марихуаной

Девушка, более года назад въехавшая в Вильянди на автомобиле BMW в жилой дом, находилась, как показала дополнительная экспертиза, под воздействием амфетамина, ЛСД и марихуаны, а скорость составляла 117 км/ч.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. 22-летняя Хелери не справилась с управлением легкового автомобиля BMW, в результате чего на перекрестке возле Вакзали, 14 автомобиль вылетел во двор, перелетел через припаркованный там автомобиль Audi и проломил стену дома Кёстри, 1, оказавшись в жилой комнате и врезавшись в печь и телевизор.

Ущерб составил более 43 000 евро. Девушку наказали 10 месяцами лишения свободы условно и на этот же срок лишили прав на управление моторно-транспортным средством.

Сейчас и перекресток, и дом, в который врезался автомобиль обновлены.