Вируская окружная прокуратура предъявила 31 июля 2015 года Игорю Горячеву обвинение.
Согласно обвинению, 24 ноября 2012 года врач Горячев находился на рабочем месте в больнице в Кохтла-Ярве. Поступившему в больницу в тяжелом состоянии 42-летнему пациенту Горячев установил неправильный диагноз.
Врач оставил пациента без госпитализации для наблюдения его состояния и в тот же вечер отпустил пострадавшего на домашнее лечение. В результате не диагностированного своевременно заболевания, 25 ноября 2012 года пациент скончался.
Суд приговорил Горячева к 1 году и 6 месяцев условного тюремного заключения с испытательным сроком 2 года, исчисление которого начинается с момента оглашения приговора суда.
Для покрытия гражданского иска врач должен возместить имущественный ущерб в размере 406 евро и неимущественный в размере 14 190 евро.