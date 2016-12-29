Вируский уездный суд признан сегодня в порядке общего производства 43-летнего Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.

Вируская окружная прокуратура предъявила 31 июля 2015 года Игорю Горячеву обвинение.

Согласно обвинению, 24 ноября 2012 года врач Горячев находился на рабочем месте в больнице в Кохтла-Ярве. Поступившему в больницу в тяжелом состоянии 42-летнему пациенту Горячев установил неправильный диагноз.

Врач оставил пациента без госпитализации для наблюдения его состояния и в тот же вечер отпустил пострадавшего на домашнее лечение. В результате не диагностированного своевременно заболевания, 25 ноября 2012 года пациент скончался.

Суд приговорил Горячева к 1 году и 6 месяцев условного тюремного заключения с испытательным сроком 2 года, исчисление которого начинается с момента оглашения приговора суда.

Для покрытия гражданского иска врач должен возместить имущественный ущерб в размере 406 евро и неимущественный в размере 14 190 евро.