19.02.2018, 18:33

ФОТО: Возле Stockmann столкнулись два легковых автомобиля

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Stockmanni kaubamaja juures
Liiklusõnnetus Stockmanni kaubamaja juuresFoto: Delfi lugeja

Сегодня в 17:30 на улице Лийвалайа в Таллинне столкнулись два легковых автомобиля, что привело к нарушению движения.

В результате случившегося никто не пострадал.

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