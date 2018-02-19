ФОТО: Возле Stockmann столкнулись два легковых автомобиля

Сегодня в 17:30 на улице Лийвалайа в Таллинне столкнулись два легковых автомобиля, что привело к нарушению движения.
В результате случившегося никто не пострадал.
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Сегодня в 17:30 на улице Лийвалайа в Таллинне столкнулись два легковых автомобиля, что привело к нарушению движения.
В результате случившегося никто не пострадал.
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