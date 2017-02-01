01.02.2017, 08:17

ФОТО: Возле "Олимпии" столкнулись два автомобиля

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Liivalaias
Õnnetus LiivalaiasFoto: Hendrik Osula

Во вторник поздно вечером на перекрестке Лийвалайа в Таллинне произошла авария, в ходе которой столкнулись легковые автомобили Audi и Toyota.

ДТП произошло в 21:23 недалеко от отеля "Олимпия", когда управляемый 25-летним мужчиной легковой автомобиль Audi A4 Avant стал перестраиваться на левую полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, которым управляла 36-летняя женщина.

Водитель Toyota Corolla был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Движение было нарушено.

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