ФОТО: Возле "Олимпии" столкнулись два автомобиля

Во вторник поздно вечером на перекрестке Лийвалайа в Таллинне произошла авария, в ходе которой столкнулись легковые автомобили Audi и Toyota.
ДТП произошло в 21:23 недалеко от отеля "Олимпия", когда управляемый 25-летним мужчиной легковой автомобиль Audi A4 Avant стал перестраиваться на левую полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, которым управляла 36-летняя женщина.
Водитель Toyota Corolla был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Движение было нарушено.
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