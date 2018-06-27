27.06.2018, 13:57

ФОТО: Водитель забыл поставить машину на ручник. Автомобиль покатился и наехал на женщину

 (6)
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 8 pilti
Õnnetus tuulemaa 20 Foto: Erakogu

Вчера на автобусной остановке "Пельгуранна" в результате небрежности произошел несчастный случай, потому что припаркованный автомобиль не был поставлен на ручной тормоз. Автомобиль откатился со своего места прямо в автобусный павильон, травмировав одного пешехода и разбив стекло.

Delfi вчера получил информацию, что припаркованный рядом с домом по адресу Туулемаа, 20, то есть с магазином Maxima в Пельгулинне, автомобиль Mazda, по первоначальным данным, сам начал двигаться и въехал в автобусный павильон и ждавшую автобуса 29-летнюю женщину.

Пешеход получила легкие травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

У автомобиля не был использован ручной тормоз или передача, чтобы избежать его самопроизвольного движения. В момент происшествия в машине никого не было.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Борьба не на жизнь, а на смерть: Вируская тюрьма пытается сломить криминального авторитета Ассара Паулуса

27.06.2018
Вируская тюрьма пытается любой ценой сломить авторитет Ассара Паулуса, пишет Eesti Ekspress. Кто победит — Паулус или вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Кама?
Подробнее

ФОТО: Водитель забыл поставить машину на ручник. Автомобиль покатился и наехал на женщину

27.06.2018
Вчера на автобусной остановке "Пельгуранна" в результате небрежности произошел несчастный случай, потому что припаркованный автомобиль не был поставлен на ручной тормоз. Автомобиль откатился со своего места прямо в автобусный павильон, травмировав одного пешехода и разбив стекло.
Подробнее


Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

27.06.2018
Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Невероятно: семь магазинов на латвийской границе продают половину того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии

27.06.2018
Производители алкоголя не отмечают в этом году больших изменений в объемах продаж, но существенно выросла доля покупаемого в Латвии товара, пишет Eesti Päevaleht. Кажется, что продавать алкоголь в Эстонии вообще не имеет смысла.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

27.06.2018
Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
Подробнее


Сказ читателя Delfi о том, как 12 депутатов зарплату Репинскому утверждали

27.06.2018
Вчера депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. На собрании также была назначена зарплата Репинскому. Как писал Delfi, 12 депутатов проголосовали за сумму в размере 3600 евро брутто в месяц. В комментариях под этой статьей читатель Delfi написал свое видение ситуации, как проходило голосование.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

27.06.2018
Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.
Подробнее