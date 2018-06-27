ФОТО: Водитель забыл поставить машину на ручник. Автомобиль покатился и наехал на женщину

Вчера на автобусной остановке "Пельгуранна" в результате небрежности произошел несчастный случай, потому что припаркованный автомобиль не был поставлен на ручной тормоз. Автомобиль откатился со своего места прямо в автобусный павильон, травмировав одного пешехода и разбив стекло.

Delfi вчера получил информацию, что припаркованный рядом с домом по адресу Туулемаа, 20, то есть с магазином Maxima в Пельгулинне, автомобиль Mazda, по первоначальным данным, сам начал двигаться и въехал в автобусный павильон и ждавшую автобуса 29-летнюю женщину.

Пешеход получила легкие травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

У автомобиля не был использован ручной тормоз или передача, чтобы избежать его самопроизвольного движения. В момент происшествия в машине никого не было.