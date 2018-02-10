ФОТО: Водитель с признаками опьянения в полночь съехал с дороги

Сегодня в полночь произошло ДТП в Вильяндимаа, где водитель Volkswagen Transporter съехал с дороги в еловую живую изгородь. У водителя были признаки опьянения, он пострадал.

В 00:00 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в деревне Тяэкси, на 2,5 километре дороги Мудисте-Тяэкси, где управлявший фургоном Volkswagen Transporter 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал с дороги в еловую живую изгородь.

Водитель не использовал ремень безопасности, пострадал и был доставлен в Вияльяндискую больницу. Также была сильно повреждена передняя часть фургона.

Полицейские нашли в автомобиле пятилитровую канистру, в которой было домашнее пиво.

За минувшие сутки на дорогах задержали 10 пьяных водителей.