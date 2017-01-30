ФОТО: Водитель повредил BMW и скрылся, полиция ищет свидетелей

В первой половине дня 29 января было обнаружено, что, предположительно в течение минувшего месяца, проезжавший мимо автомобиль врезался в припаркованный возле дома на улице Айа, 52 в Йыгева легковой автомобиль BMW и повредил его.
Виновник с места аварии скрылся.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем случившегося или располагает какой-либо полезной информацией, сообщить об этом по телефону 776 8259 или электронной почте sulev.jyrgenson@politsei.ee.
Narva-Jõesuu, Дом, 80 000 EUR
Tallinn, Квартира, 235 000 EUR
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