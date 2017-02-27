ФОТО: Водитель без прав насмерть сбил переходившую в неположенном месте дорогу женщину

В понедельник в полдень в центре Рапла произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался переходившая дорогу пожилая женщина.

Полиция сообщила, что чуть ранее 12:00 в центре Рапла произошло ДТП, в результате которого скончалась 70-летняя женщина. Согласно первоначальным данным, она переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, когда ее сбил 20-летний водитель Audi.

Свидетели сообщают, что водитель мог ехать со скоростью, превышающей допустимую. Точные детали инцидента выяснит следствие.

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”Я прошу всех участников дорожного движения не брать на себя чрезмерные риски. Переходите дорогу только в предназначенном для этого месте и ведите автомобиль со скоростью, которая позволит вам считаться с чьей-либо ошибкой и адекватно на нее отреагировать”, — сказал руководитель Раплаского полицейского участка Яанно Руус.

По его словам, у 20-летнего водителя не было прав на управление дорожно-транспортным средством. Кроме того, молодой человек и ранее попадался на связанных с дорожным движением нарушениях. В последний раз он был задержан полицией в декабре 2014 года в Рапла за езду без прав. На данный момент действующих наказаний за нарушения на дорогах у него нет. У автомобиля, на котором была совершена авария, есть действующая страховка.

”Согласно предварительной оценке и показаниям свидетелей, можно сказать, что в этом трагическом происшествии свою роль сыграли неправильно выбранные скорость и приемы вождения. Это еще раз доказывает, что права — это не только отметка в регистре и что автошкола дает водителю необходимые знания и умения по предотвращению аварий”, — сказал Руус.

На момент совершения аварии водитель был трезв. Более точные обстоятельства выяснит следствие.