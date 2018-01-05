ФОТО: Во время строительства торгового центра покосились леса, но худшего удалось избежать

На стройке торгового центра T1 на Петербургском шоссе в Таллинне покосились строительные леса. Однако худшего удалось избежать, так как леса могли упасть на тротуар.
Никто не пострадал.
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На стройке торгового центра T1 на Петербургском шоссе в Таллинне покосились строительные леса. Однако худшего удалось избежать, так как леса могли упасть на тротуар.
Никто не пострадал.
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