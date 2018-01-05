05.01.2018, 11:00

ФОТО: Во время строительства торгового центра покосились леса, но худшего удалось избежать

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rus.delfi.ee
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Viltused tellingud
Viltused tellingudFoto: Ilmar Saabas

На стройке торгового центра T1 на Петербургском шоссе в Таллинне покосились строительные леса. Однако худшего удалось избежать, так как леса могли упасть на тротуар.

Никто не пострадал.

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