ФОТО: Внимательный водитель помог задержать пьяного водителя грузовика

Водитель, движущийся по шоссе Таллинн-Нарва, заметил подозрительный грузовой автомобиль и сообщил об этом полиции. Водителя грузовика, который прибыл из России, задержали. Как выяснилось, он находился в состоянии сильного опьянения.

В 9 часов утра в Центр тревоги поступил звонок от человека, который ехал по шоссе Таллинн-Нарва и заметил перед собой странно движущийся грузовой автомобиль, сообщила Пыхьяская префектура.

Полицейские отреагировал на звонок и заметив недалеко от Лоо подходящий под описание грузовик, приняли решение остановить его. Во время контроля выяснилось, что водитель грузовой машины был пьян. ”В начале за мужчиной закрылась дверь грузовика, а потом уже дверь полицейского автобуса”, — написали представители префектуры в соцсетях.