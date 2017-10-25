ФОТО: Владельцу погибших в аварии лошадей может грозить штраф до 3000 евро

В понедельник утром в волости Саку произошла авария, в ходе которой под колеса грузовика попали и погибли три лошади, бегавшие по дороге без присмотра. Владельца животных может ждать штраф размером до 3000 евро.

По данным Delfi, хозяином лошадей является фермер Тоомас Пыдер из деревни Тыдва. По словам соседей, лошади у него сбегали неоднократно.

”К настоящему моменту нам удалось связаться с владельцем животных, поговорить с ним и вынести предписание. В предстоящий четверг наши чиновники поедут на данный хутор и ознакомятся с условиями содержания животных”, — сказал руководитель Харьюмааского ветеринарного центра Владимир Вахесаар. По его словам, владелец обещал укрепить ограду, чтобы животные больше не убегали.



”В данном случае беспризорные лошади стали причиной аварии, в которой хоть и не пострадали люди, но погибли три лошади. Это можно рассматривать как совершение недопустимого деяния в отношении животного”, — сказал Delfi пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Мартин Алтрая. Что конкретно ждет владельца, выяснится в ходе расследования.

С хозяином животных Delfi связаться не удалось.