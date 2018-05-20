20.05.2018, 18:28

ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль

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rus.delfi.ee
EST 12

В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.

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