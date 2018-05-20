ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: В Харьюмаа горят 4 гектара леса, огонь взят под контроль

В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.
20.05.2018, 18:28
В волости Ания в Харьюмаа горят 4 гектара леса, поступило сообщение в Спасательный департамент. К половине 17:30 огонь был взят под контроль.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
Product quality manager
STORA ENSO EESTI AS
Tähtaeg: 01.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.