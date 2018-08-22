ФОТО: Велосипедист попал под машину журналистки Маргит Килуметс

Согласно первоначальным данным, 58-летняя Килуметс за рулем Volvo поворачивала с Крйцвальди на Тартуское шоссе и столкнулась с велосипедистом, переезжавшим дорогу.

Велосипедист, 43-летняя женщина, получила легкие травмы и ее доставили в больницу на осмотр.

Полиция просит свидетелей инцидента связаться по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.