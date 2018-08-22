ФОТО: Велосипедист попал под машину журналистки Маргит Килуметс(13)
Сегодня во второй половине дня на Тартуском шоссе под колеса машины журналистки Маргит Килуметс попал велосипедист.
Сегодня во второй половине дня на Тартуском шоссе под колеса машины журналистки Маргит Килуметс попал велосипедист.
Согласно первоначальным данным, 58-летняя Килуметс за рулем Volvo поворачивала с Крйцвальди на Тартуское шоссе и столкнулась с велосипедистом, переезжавшим дорогу.
Велосипедист, 43-летняя женщина, получила легкие травмы и ее доставили в больницу на осмотр.
Полиция просит свидетелей инцидента связаться по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.
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