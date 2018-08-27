27.08.2018, 19:20

ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция

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Андрес Путтинг
Андрес Путтинг
 
EST 4
Galerii: 29 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке.

"Сотня молодых людей тусуется в парке. Вежливо разговаривают, главное, что не дерутся", — сказал фотограф Delfi Андрес Путтинг с иронией. Он описал, что были и те, кто курил и пил пиво.

Вмешались горожане, которые вызвали полицию. Патруль приехал и пообщался с некоторыми молодыми людьми. Подростки отметили Delfi, что вечером намечается драка.

Не такого, что все как будто одна большая банда: сейчас там разные компании. "Есть компании русских и эстонцев", — отметил Путтинг.

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