ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция(25)
Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке.
Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке.
"Сотня молодых людей тусуется в парке. Вежливо разговаривают, главное, что не дерутся", — сказал фотограф Delfi Андрес Путтинг с иронией. Он описал, что были и те, кто курил и пил пиво.
Вмешались горожане, которые вызвали полицию. Патруль приехал и пообщался с некоторыми молодыми людьми. Подростки отметили Delfi, что вечером намечается драка.
Не такого, что все как будто одна большая банда: сейчас там разные компании. "Есть компании русских и эстонцев", — отметил Путтинг.
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Tähtaeg: 14.09.2018
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