ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция

"Сотня молодых людей тусуется в парке. Вежливо разговаривают, главное, что не дерутся", — сказал фотограф Delfi Андрес Путтинг с иронией. Он описал, что были и те, кто курил и пил пиво.

Вмешались горожане, которые вызвали полицию. Патруль приехал и пообщался с некоторыми молодыми людьми. Подростки отметили Delfi, что вечером намечается драка.

Не такого, что все как будто одна большая банда: сейчас там разные компании. "Есть компании русских и эстонцев", — отметил Путтинг.