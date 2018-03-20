ФОТО: Вчера вечером Ида-Вирумаа грузовик вылетел на обочину — водителя доставили в больницу

19 марта около 22.15 в Ида-Вирумаа, на шоссе Таллинн-Нарва, рядом с поворотом на Тойла, грузовой автомобиль вылетел на обочину и завалился на бок. Водитель фуры был доставлен в больницу.

Пресс-представитель Идаской префектуры полиции Леана Лойде сказала Delfi, что после ДТП 55-летнего водителя грузовика бригада скорой помощи отвезла в больницу для контроля здоровья, но никаких повреждений у него обнаружено не было, и мужчину госпитализировать не стали.

Lugeja foto

В полиции предполагают, что потеря управления автомобилем была обусловлена скользким дорожным покрытием. Водитель был трезв.