29.09.2017, 16:14

ФОТО: Вблизи Певческого поля столкнулись грузовик и легковушка

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Вблизи Певческого поля столкнулись грузовик и легковушка
Lugeja foto

В 15:39 около дома по адресу Нарва маантеэ, 124 в Таллинне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Полиция сообщила, что в ДТП никто не пострадал.

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