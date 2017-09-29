ФОТО: Вблизи Певческого поля столкнулись грузовик и легковушка

В 15:39 около дома по адресу Нарва маантеэ, 124 в Таллинне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Полиция сообщила, что в ДТП никто не пострадал.
Tallinn, Квартира, 125 000 EUR
Tallinn, Дом, 155 000 EUR
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В 15:39 около дома по адресу Нарва маантеэ, 124 в Таллинне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Полиция сообщила, что в ДТП никто не пострадал.
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