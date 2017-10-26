ФОТО: Вблизи Керну фура врезалась в дерево, выпала часть груза

Сегодня около девяти утра вблизи Керну на шоссе Таллинн-Пярну фура выехала на полосу противоположного движения, а затем съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель фуры не пострадал.
В результате столкновения с деревом часть груза выпала из фуры. Движение в направлении Таллинна было нарушено. Точные детали инцидента выясняются.
Сегодня утром на Пярнуском шоссе уже произошло другой ДТП с участием фуры, которая тоже выехала в кювет. Тому водителю повезло меньше — его с легкими травмами доставили в больницу.
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