ФОТО: Вандалы устроили погром на Штромке

Сегодня рано утром не пойманные пока вандалы учинили погром на Штромке. В результате в конце пляжа со стороны Копли уничтожены несколько кабин для переодевания и скамеек. Злоумышленников, которые разъезжали по песку на тракторе, заметил работник фирмы, отвечающей за уборку пляжа. Он вызвал полицию, однако вандалам удалось скрыться до ее приезда, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

По первоначальным данным, трактор был предварительно угнан, однако он не принадлежит ни фирме, которая занимается уборкой пляжа, ни строителям, осуществляющим работы по реконструкции Штромки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, всего вандалы уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки. Ремонту они не подлежат.

”Трудно поверить, что пока город старается сделать Штромку еще краше и вкладывает в реконструкцию пляжа и парка большие средства, находятся недоумки, которые ради забавы уничтожают городское имущество. Надеюсь, что полицейское расследование будет проведено быстро и виновники будут наказаны по всей строгости закона”, — сказал Раймонд Кальюлайд.

Районная управа Пыхья-Таллинна делает все, чтобы ликвидировать последствия акта вандализма в кратчайшие сроки. Поскольку заказ и изготовление нового пляжного инвентаря займет достаточно много времени, имеющиеся кабины и скамейки будут распределены равномерно по всей длине пляжа. Изготовление и установка новых скамеек и кабин обойдется городу ориентировочно в 5500 евро.

На Штромке продолжаются масштабные работы по реконструкции пляжа и парка, в ходе которых будет обновлен весь пляжный и парковый инвентарь. В том числе будут приведены в порядок парковые дорожки, заменены скамейки и мусорные ящики, установлены новые указатели и информационные таблички, а также в лесопарковой зоне будут обустроены площадки для пикников.



Фото: Управа Пыхья-Таллинна





Фото: Управа Пыхья-Таллинна



