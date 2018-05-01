ФОТО: Вальпургиева ночь в Тарту прошла спокойнее, чем опасались

В одну из самых разгульных ночей года студенты не разнесли Тарту, и в общих чертах Вальпургиева ночь прошла как обычный спокойный уикенд, заверила Delfi Лыунаская префектура. Очевидно, свою роль в этом сыграло то обстоятельство, что в Тарту всю ночь лил дождь.

В Тартумаа полиция получила вчера и сегодня ночью в общей сложности 49 вызовов. "Такое количество характерно, например, для какого-нибудь более спокойного дня уикенда", — констатировал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден. В Тартумаа полиция за сутки проверила на трезвость 367 водителей транспортных средств и задержала четверых водителей, которые, прежде чем сесть за руль, в меньшей или большей степени употребляли алкоголь.