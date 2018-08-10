10.08.2018, 18:20

ФОТО: В заливе Кясму купавшийся 74-летний мужчина попал под катер

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rus.delfi.ee
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Käsmus ajas kaater alla 74-aastase ujuja Foto: Ain Saarna foto

Сегодня в 15.47 Центр тревоги получил сообщение о том, что купавшийся в заливе Кясму 75-летний мужчина попал под катер.

На сообщение отреагировала скорая помощь, спасатели и полиция. Через несколько минут после сделанного им первоначального сообщения управлявший катером мужчина сообщил, что доставил пострадавшего на берег. Затем скорая помощь отвезла пожилого мужчину в больницу.

Управлявший категором мужчина был трезв, и у него есть необходимые для управлениям малым судном права. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках начатого расследования.

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