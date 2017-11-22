ФОТО: В задержанном в Германии автомобиле эстонского мужчины на заднем сидении валялось 170 000 евро

Попавшийся в Германии 46-летний мужчина из Эстонии может дорого заплатить за дачу ложных показаний тамошним властям, небрежное обращение с большой суммой наличных и владение наркотиками, сообщает NDR.

У мужчины с собой находилось 170 000 евро наличными, которые заметили таможенники, когда автомобиль находился на площадке для отдыха в Лаппвальде, вблизи Хельмштедт. Деньги валялись в бумажных мешках на заднем сиденье.

Foto: Zoll

Мужчина не смог объяснить происхождение наличных и сказать, для чего он их планирует использовать. На вопросы должностных лиц он отвечал с запинкой, путаясь в размере суммы и цели поездки.

Отвечая на первый вопрос, мужчина сказал, что у него с собой 2400 евро наличными. Когда перед ним положили бумажные мешки, наполненные деньгами, эстонец сказал, что в них 40 000 евро, которые нужны для покупки машины в Бельгии. То, что это было явное вранье, показало навигационное устройство, согласно которому целью назначения был Амстердам.

Таможенные работники обнаружили 170 095 евро, а также 16,5 грамм наркотического вещества.

Foto: Zoll

В отношении эстонца начали уголовное производство. Деньги конфисковала таможня. Дело в том, что всякий, кто передвигается по Евросоюзу более чем с 10 000 евро наличными, должен в случае необходимости дать информацию таможне об этих деньгах.

Расследование ведет Ганноверский таможенно-следственный департамент. Если подозрение в криминальном фоне подтвердится, деньги полностью будут переданы в государственную казну, сообщает Главный таможенный департамент Брауншвейга.