ФОТО: В Ыйсмяэ столкнулись легковушка и фургон

В Таллинне на Ыйсмяэ теэ сегодня вечером произошло столкновение легкового автомобиля и фургона, в результате которого последний перевернулся на бок.
02.05.2018, 19:50
В Таллинне на Ыйсмяэ теэ сегодня вечером произошло столкновение легкового автомобиля и фургона, в результате которого последний перевернулся на бок.
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