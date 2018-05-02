02.05.2018, 19:50

ФОТО: В Ыйсмяэ столкнулись легковушка и фургон


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ыйсмяэ столкнулись легковушка и фургон
Foto: Delfi lugeja

В Таллинне на Ыйсмяэ теэ сегодня вечером произошло столкновение легкового автомобиля и фургона, в результате которого последний перевернулся на бок.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 18:26.

Столкнулись автомобиль Mazda 6 и фургон Peugeot Boxer, в результате столкновения фургон оказался на проезжей части на боку.

По первоначальным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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