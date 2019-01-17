17.01.2019, 08:33

ФОТО: В Ярвамаа в тяжелой аварии погибла женщина. С ней в машине было трое детей

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rus.delfi.ee
EST 105
Avarii Järvamaal
Avarii JärvamaalFoto: Kaspar Pokk

Сегодня в 07:40 утра Центр тревоги получил сообщение об аварии на 94 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Мяо в Ярвамаа, где столкнулись две машины.

В результате случившегося управлявшая Volkswagen Sharan женщина получился тяжелые травмы и скончалась на месте. В этой же машине находилось трое детей, один из которых пострадал.

Травмы получила и управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Touareg женщина. Она была в транспортом средстве одна.

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