ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли

Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20.

Сегодня утром в 9:11 обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что со двора дома в деревне Кядва пропал 4-летний Тим Тиммо вместе с собакой.

PPA

"Мы начали в деревне Кядва обширные поиски, чтобы найти пропавшего мальчика и собаку, и сделаем все, чтобы найти ребенка до темноты", — сказал региональный полицейский Пайдеского отделения Мати Сейре около 17 часов.

К поискам были привлечены полицейские четырех уездов Ляэнеской префектуры, Кайтселийт, Спасательный департамент, жители округи и другие добровольцы. Обходили как дворы соседних хуторов, так и леса, которые находятся поблизости от местожительства Тима Тиммо. Район проверяли две полицейские собаки-ищейки, и в поисках был задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны.