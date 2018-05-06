06.05.2018, 15:47

ФОТО: В Ярвамаа утром пропал 4-летний мальчик: вечером ребенка нашли

 (86)
дополнено в 19:55
rus.delfi.ee
EST 165
Galerii: 20 pilti
Foto: Madis Veltman

Сегодня утром в Ярвамаа в деревне Кядва ушел со двора своего дома 4-летний Тим Тиммо. В поисках полиция задействовала даже вертолет. Ребенка нашли около 19:20.

Сегодня утром в 9:11 обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что со двора дома в деревне Кядва пропал 4-летний Тим Тиммо вместе с собакой.

PPA

"Мы начали в деревне Кядва обширные поиски, чтобы найти пропавшего мальчика и собаку, и сделаем все, чтобы найти ребенка до темноты", — сказал региональный полицейский Пайдеского отделения Мати Сейре около 17 часов.

К поискам были привлечены полицейские четырех уездов Ляэнеской префектуры, Кайтселийт, Спасательный департамент, жители округи и другие добровольцы. Обходили как дворы соседних хуторов, так и леса, которые находятся поблизости от местожительства Тима Тиммо. Район проверяли две полицейские собаки-ищейки, и в поисках был задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

Побывавший на месте фотограф Delfi сказал, что жители деревни пришли на помощь в поисках. Были настроены оптимистично, что ребенка вскоре удастся найти. Тим Тиммо — очень активный и разговорчивый мальчик, говорят, что он и раньше уходил из дома и проходил несколько километров.

Около 19:20 ребенка нашли. Тим Тиммо вместе с собакой успел уйти примерно на полтора километра от дома в лес. Мальчика там заметил искавший в одиночку мужчина. С мальчиком все в порядке, но на всякий случай скорая помощь его осмотрит.

Более точные обстоятельства еще выясняются.

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