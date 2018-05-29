29.05.2018, 21:48

ФОТО: В Ярвамаа столкнулись поезд и автомобиль. Один человек пострадал

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rus.delfi.ee
EST 10
Türi vallas põrkasid kokku rong ja sõiduauto
Türi vallas põrkasid kokku rong ja sõiduautoFoto: Kenno Soo

Сегодня вечером в Ярвамаа в деревне Тайксе столкнулись поезд и авто. Пострадал один человек.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщила, что ЧП случилось в 20:58 на переезде Тюри-Аркма.

Пострадал водитель авто. Пассажиры не пострадали.

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