ФОТО: В Ярвамаа столкнулись поезд и автомобиль. Один человек пострадал

Сегодня вечером в Ярвамаа в деревне Тайксе столкнулись поезд и авто. Пострадал один человек.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщила, что ЧП случилось в 20:58 на переезде Тюри-Аркма.
Пострадал водитель авто. Пассажиры не пострадали.
Сегодня вечером в Ярвамаа в деревне Тайксе столкнулись поезд и авто. Пострадал один человек.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщила, что ЧП случилось в 20:58 на переезде Тюри-Аркма.
Пострадал водитель авто. Пассажиры не пострадали.
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