ФОТО: В Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей автобус(1)
Сегодня в 16.30 на шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
Сегодня в 16.30 на шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
По предварительным данным, пожилой водитель авто, совершая на перекрестке разворот, не заметил ехавший со стороны Аркма автобус.
Водитель автобуса попытался уйти от столкновения, но это ему не удалось.
В автобусе находились дети и сопровождающие. К счастью, никто не пострадал. Медики осмотрели находившихся в автомобиле людей, и с ними тоже все оказалось в порядке.
Далее случаем займется страховая фирма.
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