ФОТО: В Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей автобус

По предварительным данным, пожилой водитель авто, совершая на перекрестке разворот, не заметил ехавший со стороны Аркма автобус.

Водитель автобуса попытался уйти от столкновения, но это ему не удалось.

В автобусе находились дети и сопровождающие. К счастью, никто не пострадал. Медики осмотрели находившихся в автомобиле людей, и с ними тоже все оказалось в порядке.

Далее случаем займется страховая фирма.