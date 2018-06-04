04.06.2018, 15:30

ФОТО: В Ярвамаа столкнулись фургон и грузовик

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rus.delfi.ee
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Galerii: 18 pilti
Liiklusõnnetus Järvamaal Allikjärvel Foto: Kaspar Pokk

В Ярвамаа на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру сегодня после полудня столкнулись фургон и грузовик.

ДТП произошло в 13:43 на 108 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Ярвамаа в деревне Алликъярве.

Водитель двигавшегося со стороны Пайде в сторону Раквере фургона Mercedes-Benz Vito совершал обгон грузовика Mercedes-Benz Atego, водитель большой машины не заметил этого и повернул перед машиной поменьше.

Попавший в ДТП грузовик вез замороженную рыбу, машина перевернулась через крышу и приземлилась на колеса. Рыба разлетелась по месту происшествия.

Люди в ДТП не пострадали, стороны пришли к соглашению относительно виновника и теперь обратятся в страховую фирму.

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