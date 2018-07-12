ФОТО: В Ярвамаа столкнулись два автомобиля, одного водителя доставили в больницу

В среду в 22:15 под Пайде столкнулись два легковых автомобиля, Volkswagen и Kia.

По словам водителя Volkswagen, он передвигался в колонне из трех машин в сторону Вяатся. Так как первые два автомобиля ехали медленно, он начал их обгонять. Когда он уже почти поравнялся с первым из них, водитель Kia начал поворачивать налево.

В итоге автомобиле столкнулись и их отбросило в кювет, а женщину за рулем Kia доставили в больницу на медицинский осмотр.

В автомобилях находились только водители, а водитель Volkswagen не пострадал. Полиция сообщила, что оба водителя были трезвыми и имели права соответствующей категории.