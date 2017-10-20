ФОТО: В Ярвамаа столкнулись автобус и легковушка

В Ярвамаа в Мюйслери сегодня в обед столкнулись маршрутный автобус и автомобиль, люди в ДТП не пострадали.

ДТП произошло в 13:10, когда ехавшая со стороны Пеэтри 44-летняя женщина не уступила дорогу двигавшемуся из Коэру в сторону Пайде маршрутному автобусу. По словам женщины, у нее создалось впечатление, будто у автобуса был включен поворотник, и именно поэтому она и повернула с боковой дороги на главную.

В результате столкновения пострадал бок автомобиля со стороны водителя и передний конец автобуса. В автомобиле в момент аварии находился только водитель, в автобусе — вдобавок к водителю еще пять человек.

Водители договорились насчет того, кто виноват, ни один человек в ДТП не пострадал.