10.07.2018, 07:26

ФОТО: В Ярвамаа сгорели два сенных сарая — не исключен поджог


rus.delfi.ee
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Tulekahju Järvamaal: süttis vana küün
Tulekahju Järvamaal: süttis vana küünFoto: Kaspar Pokk

Сегодня в 1:32 спасатели получили сообщение о возгорании сенного сарая в волости Ярва в Кяравете.

Открытым пламенем горел сарай 20 х 60 метров, по прибытии спасателей крыша уже провалилась. Распространение огня на расположенное рядом старое здание хлева смогли предотвратить.

Сарай был примерно наполовину заполнен старым сеном, по оценкам там могло быть около пары сотен тонн сухого сена.

Электричества в здании не было, и поскольку самовозгорание может произойти с мокрым сеном, есть подозрение, что причиной пожара мог стать поджог.

В то время, когда поступило сообщение о пожаре в Кяравете, спасатели еще тушили горящий сенной сарай в волости Тюри в деревне Виссувере. В этом случае они тоже не исключают поджог. Более точным расследованием занимаются следователи.

Вчера незадолго до 20 часов в деревне Виссувере в Ярвамаа загорелся большой сенной сарай.

Спасательный центр получил сообщение о пожаре в 20 часов.

По словам очевидцев, речь идет о сенном сарае крупной фермы Лыыла. Все строение загорелось за несколько минут. Густой столб дыма был виден на десяток километров.

Примерно за полчаса крыша сенного сарая провалилась и покрытые этернитом стены сгорели, огонь также распространился на хлебное поле и под деревья.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

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