ФОТО: В Ярвамаа пропал 4-летний мальчик. Полиция привлекла к поискам вертолет

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Тима Тиммо, который сегодня около 9 часов ушел из дома в деревне Кядва в волости Тюри.

Сегодня утром в 9:11 обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что со двора дома в деревне Кядва пропал 4-летний Тим Тиммо вместе с собакой.

"Мы начали в деревне Кядва обширные поиски, чтобы найти пропавшего мальчика и собаку, и сделаем все, чтобы найти ребенка до темноты", — говорит региональный полицейский Пайдеского отделения Мати Сейре.

К поискам привлечены полицейские четырех уездов Ляэнеской префектуры, Кайтселийт, Спасательный департамент, жители округи и другие добровольцы. Обходят как дворы соседних хуторов, так и леса, которые находятся поблизости от местожительства Тима Тиммо. По-прежнему проверяют район две полицейские собаки-ищейки, и в поисках задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

Параллельно с поисками на местности по-прежнему собирают информацию и проверяют поступающие сообщения.

Тим Тиммо одет в черную кофту и короткие пестрые штаны, на ногах у него синие резиновые сапоги, и он смело общается. Он может передвигаться вместе с большой черной собакой.