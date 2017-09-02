ФОТО: В Ярвамаа произошла тяжелая авария с тремя пострадавшими

Во второй половине дня в Ярвамаа столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое человек.

В 17:50 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 69 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Ярвамаа. Между собой столкнулись Volkswagen Sharan и Honda Civic.

В аварии пострадали находившиеся в Honda 58-летняя женщина и 71-летний мужчина, а также 46-летний водитель Volkswagen. В момент аварии в автомобилях больше никто не находился. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

Детали инцидента выясняются. На месте аварии была мокрая поверхность дороги и шел дождь. Трезвость водителей установит экспертиза.

Движение в районе ДТП нарушено, машины направляются в объезд.