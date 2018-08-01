ФОТО: В Ярвамаа произошла авария с участием автобуса, легкового автомобиля и комбайна

Сегодня в 16.16 полиция получила сообщение о том, что в Ярвамаа, на шоссе Ильмавере-Вильянди, рядом с Эйствере, произошло ДТП: столкнулись автобус, легковой автомобиль и комбайн. Есть информация о пострадавшем.

По предварительным данным, двигавшийся в направлении Вильянди легковой автомобиль Volkswagen обогнал автобус, собираясь затем совершить левый поворот. Из-за двигавшегося навстречу комбайна, водитель автомобиля резко затормозил, что привело к тому, что двигавшийся за ним автобус въехал в автомобиль, а тот в свою очередь столкнулся и с комбайном.

В результате происшествия пострадал управлявший автомобилем Volkswagen 18-летний молодой человек, которого после аварии доставили в больнице для контроля здоровья. В автобусе было 20 пассажиров. 76 летний водитель и 28-летний водитель комбайна травм не получили.

Все водители были трезвы.

Движение на месте ДТП было нарушено.