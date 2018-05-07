ФОТО: В Ярвамаа потерялся трехлетний ребенок. Невероятная история со смешным концом

Полиция получила сообщение, что в деревне Карину в волости Ярва пропал трехлетний ребенок. Спасатели были готовы к худшему, так как на участке семьи находилось большое озеро.

На вызов отреагировали полицейские из Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа с тремя поисковыми собаками, спасатели и добровольцы. С собой у них также был инвентарь для спасательных работ на воде.

После тщательного осмотра окрестностей и разговора с соседями родителей отправили в дом, чтобы снова там все обыскать — и ребенок нашелся!

Семья приобрела дом недавно, и не успела его хорошо изучить. Как оказалось, трехлетний мальчик просто спрятался в укромном уголке, где позже уснул. С ним было все в порядке.