25.12.2017, 18:48

ФОТО: В Ярвамаа полыхает жилой дом

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rus.delfi.ee
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Põleng Järvamaal
Põleng JärvamaalFoto: Kaspar Pokk/Kanal 2

В понедельник в 17:42 в центр тревоги сообщили о пожаре в Ярвамаа, в Роосна-Аллику.

Загорелся жилой дом. В данный момент его тушат спасатели.
По первоначальным данным, в доме людей нет.

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