ФОТО: В Ярвамаа полыхает жилой дом

В понедельник в 17:42 в центр тревоги сообщили о пожаре в Ярвамаа, в Роосна-Аллику.
Загорелся жилой дом. В данный момент его тушат спасатели.
По первоначальным данным, в доме людей нет.
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В понедельник в 17:42 в центр тревоги сообщили о пожаре в Ярвамаа, в Роосна-Аллику.
Загорелся жилой дом. В данный момент его тушат спасатели.
По первоначальным данным, в доме людей нет.
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