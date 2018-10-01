ФОТО: В Ярвамаа на производстве прогремел взрыв: снесло стены, вынесло двери и разбило окна(10)
Сегодня в 06:05 утра на деревообрабатывающем производстве в деревне Койги в Ярвамаа из-за возросшего давления взорвалась большая термопечь.
Сегодня в 06:05 утра на деревообрабатывающем производстве в деревне Койги в Ярвамаа из-за возросшего давления взорвалась большая термопечь.
Взрыв был настолько сильным, что обрушил несколько стен, вынес двери и разбил окна.
Прибывшие на место спасатели отключили устройство. Помощь прибывших на место полиции, саперов и скорой не понадобилась.
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