01.10.2018, 10:42

ФОТО: В Ярвамаа на производстве прогремел взрыв: снесло стены, вынесло двери и разбило окна

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rus.delfi.ee
EST 4
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Koigi küla puidutööstuses lõhkes termotöötluskatel Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 06:05 утра на деревообрабатывающем производстве в деревне Койги в Ярвамаа из-за возросшего давления взорвалась большая термопечь.

Взрыв был настолько сильным, что обрушил несколько стен, вынес двери и разбил окна.

Прибывшие на место спасатели отключили устройство. Помощь прибывших на место полиции, саперов и скорой не понадобилась.

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