ФОТО: В Ярвамаа на обочине шоссе горела прошлогодняя трава

В Ярвамаа спасатели получили сообщения о нескольких возгораниях прошлогодней сухой травы.

Вчера в 21:10 поступило сообщение о пожаре у обочины шоссе в Мяо. На краю шоссе недалеко друг от друга горели два участка земли площадью в 10 м2 каждый.

Огонь распространялся быстро, но к счастью, рядом не было домов и деревьев, которые могли загореться. Спасатели из Пайде потушили пожар за несколько минут.

Начался сухой период, увеличилась и опасность возгорания сухой травы. Поджигать прошлогоднюю траву запрещено.