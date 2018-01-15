ФОТО: В Ярвамаа микроавтобус вылетел с шоссе

Сегодня в 17.36 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ярвамаа, на 72 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в деревне Выыбу, с дороги вылетел микроавтобус Citroen.

Микроавтобусом управлял 27-летний мужчина, трезвый, с действующими водительскими правами. Его доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Шины на автомобиле соответствуют требованиям, сообщила Ляэнеская префектура полиции. Оперативный руководитель Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос напоминает, что этой зимой дорожные условия меняются очень быстро. ”Выбирайте соответствующую дорожным условиям скорость, соблюдайте дистанцию в отношении других транспортных средств и избегайте резких маневров”, — советует Иннос.