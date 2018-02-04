ФОТО: В Ярвамаа горела баня, построенная вплотную к жилому дому

Сегодня в 13.11 Центр тревоги получил сообщение из деревни Куксема, что в уезде Ярвамаа, о пожаре в бане, находящейся в непосредственном соседстве с жилым домом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь был уже выше крыши, но благодаря слаженным и быстрым действиям распространения пожара на жилые помещения удалось избежать.

Во время начала пожара жильцы находились в доме и покинули его самостоятельно. Ни один человек в результате происшествия не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стали выпавшие из печки угли. Интерьер бани полностью уничтожен огнем.