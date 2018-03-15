ФОТО: В Ярвамаа горел ранее признанный опасным жилой дом

Сегодня утром в деревне Оргметса горел жилой дом. По прибытии спасателей на место происшествия языки пламени вырывались через крышу. Находившийся в доме человек самостоятельно выбрался из здания.

Сегодня утром около 7:30 спасателям поступил вызов в деревню Оргметса волости Ярва, где открытым пламенем горел жилой дом. На место происшествия отправились спасательные команды Аравете, Тапа и Коэру и добровольцы Ярва-Яани.

В доме жил пожилой мужчина, который не пострадал.

Речь шла о ранее известном спасателям месте, и дом ранее был признан непригодным для жилья, его состояние было оценено как очень опасное. Но владелец не соглашался выселиться из дома.

Возможные причины возникновения пожара пока неизвестны. Известно, что в доме был дымовой датчик.