В Вырумаа в деревне Меэгомяэ в ночь на воскресенье украли автомобиль BMW, который нашли в той же деревне рядом с кабаком, где на нем врезались в дерево. Владелец машины призывает виновника сдаться.

Вчера поздно вечером в группе Märgatud Tallinnas в Facebook был размещен пост, в котором владелец автомобиля BMW поделился фотографией своей машины, которая была украдена в ночь на первый день Рождества и на которой в ту же ночь совершили аварию. Виновник скрылся с места происшествия.

Владелец автомобиля отметил, что сомнительно, что укравший машину и совершивший на ней аварию избежал травм. Одновременно он призвал злоумышленника самому сдаться. "Кто хочет запчасти, может связаться через пару недель, когда полиция закончит исследование автомобиля", — добавил владелец.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Delfi, что вчера днем в Центр тревоги сообщили, что в волости Выру в деревне Меэгомяэ за ночь исчез стоявший перед домом автомобиль BMW.

"При выяснении обстоятельств обнаружилось, что на этой же машине ночью в деревне Меэгомяэ у кабака врезались в дерево. На месте аварии ни одного участника или свидетеля не было", — сказала Вирк и добавила, что полиция начала выяснять детали произошедшего.