ФОТО: В Вырумаа в тяжелой аварии серьезно пострадал 19-летний молодой человек

Сегодня в 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии на 1 км шоссе Кубья-Роозисааре в волости Выру.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек на автомобиле Ford Sierra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Молодого человека с серьезным травмами доставили в больницу.

Полиция установила, что водитель был пристегнут, что и спасло его от гибели. Был ли он трезв, выяснит экспертиза. У стражей порядка есть основания полагать, что молодой человек существенно превысил разрешенную на этом участке скорость (90 км/ч).

Более точные обстоятельства выяснит следствие.