26.12.2018, 14:38
ФОТО| В Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись Audi и BMW — капоты машин разворочены, есть пострадавшие(12)
Сегодня в Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись две машины, пострадали два человека.
Сегодня в Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись две машины, пострадали два человека.
Авария произошла примерно в 12:30 на шоссе Кяатсо-Рыуге-Луутснику, рядом с деревней Соэкырдси.
Столкнулись универсал Audi A4 и BMW пятой серии. С места ДТП в больницу доставили двоих пострадавших.
Причины аварии устанавливаются.
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