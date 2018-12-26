26.12.2018, 14:38

ФОТО| В Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись Audi и BMW — капоты машин разворочены, есть пострадавшие

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rus.delfi.ee
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Galerii: 6 pilti
Kahe sõiduauto kokkupõrge Võrumaal Foto: Lõuna päästekeskus

Сегодня в Вырумаа на скользкой и узкой дороге столкнулись две машины, пострадали два человека.

Авария произошла примерно в 12:30 на шоссе Кяатсо-Рыуге-Луутснику, рядом с деревней Соэкырдси.

Столкнулись универсал Audi A4 и BMW пятой серии. С места ДТП в больницу доставили двоих пострадавших.

Причины аварии устанавливаются.

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