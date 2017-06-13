ФОТО: В Выру на пенсию проводили заслуженную служебную собаку Урри

Ceгодня на торжественной церемонии в Выру на пенсию проводили заслуженную служебную собаку Урри. Урри за свою почти 10-летнюю службу обнаружил большое количество наркотических средств, а тажке показывал под руководством своего кинолога, сотрудницы пограничного пункта Лухамаа Эсты, отличные результаты на соревнованиях служных собак по поиску наркотических веществ и послушанию.

"Урри очень усердный и умный пес с хорошим характером, и обучать его было легко", — сказала Эста на торжественной церемонии.

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Лыунаский префект Валло Коппель и майор полиции Тыну Тянав поблагодарили Урри и Эсту за хорошую службу и передали четвероногому пенсионеру подарки. Не смотря на то, что на торжество собралось много народа, Урри присутсвие зрителей не помешало доказать еще раз, что нос и у пенсионера работает хорошо, и он нашел спрятанный в ходе выступления гашиш.

PPA

По окончанию мероприятия кинолог передала префекту рабочую шлейку Урри с логотипом полиции, что обозначило выход четвероногого стража порядка на заслуженный отдых.